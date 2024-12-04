В Крыму 2 человека с собакой погибли, упав в машине в воду

Стало известно о трагическом случае с летальным исходом.

Сотрудники МЧС по республике Крым сообщили о гибели двух людей и собаки, которые находились в салоне машины.

В селе Кольчугино машина съехала в воду. Легковушку спасателям пришлось доставать с 4-х метровой глубины.

Ранее мы писали, что по предварительной информации, на дороге «Ялта-Севастополь» 62-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2102», двигаясь из Севастополя в Ялту, в районе п. Оползневое выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенз».

Водитель и пассажир ВАЗа погибли.

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Кристина Ветер