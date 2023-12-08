В Севастополе будут судить участницу ОПГ, скрывавшуюся с 2017 года

В Севастополе перед судом предстанет участница организованной преступной группы, находившаяся в розыске с 2017 года за мошеннические схемы с жильем граждан.

Установлено, что в 2015 году житель Севастополя, являющийся гражданином Армении, создал организованную группу из восьми человек. Они стали заниматься завладением и перепродажей недвижимости, земельных участков и легализацией вырученных за это денежных средств.

Группа работала по четко разработанной схеме и отведенным ролям: собирались персональные данные местных жителей и документы на их недвижимость, изготавливались на территории соседнего государства подложные нотариальные доверенности на право распоряжения чужими квартирами. Сообщники выступали в роли фиктивных представителей собственника при осуществлении сделок по купле-продаже жилья, подавались подложные документы в МФЦ для регистрации сделки купли-продажи, сообщает пресс-служба Следкома.

В такой связке подельники незаконно приобрели право и продали квартиру в доме по улице Колобова, земельный участок на улице Пехотной с имеющимся на нем кафе и участок по улице Сельской. Причем имущество перепродавалось несколько раз, конечными покупателями выступали обычные люди, ничего не подозревающие о преступных схемах. Ущерб от их деятельности был оценен почти в 12 миллионов рублей.

Организатор и основные фигуранты были задержаны. По результатам расследования судом в 2018 году, в зависимости от содеянного, они были признаны виновными в организации мошенничеств, покушении на таковое, организацию отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления и приговорены к различным срокам наказания.

Еще одна участница организованной преступной группы скрылась от правоохранительных органов и в 2017 году была объявлена в розыск. Она обвинялась, кроме всего прочего, в покушении на мошенничество за попытку переоформить на себя и в дальнейшем продать участок по улице Дубравной. Однако она получила отказ в регистрации права в Севреестре.

34-летнюю обвиняемую задержали в октябре текущего года на территории Краснодарского края. Органами следствием ей вменено покушение на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере. Вину в совершенном преступлении она признала.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.

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Ольга Сурикова