В Севастополе не будут застраивать сквер «Байконур»

Сквер «Байконур», расположенные на перекресте улиц Борисова и Героев Бреста, возле школы № 54 застраивать не будут. Такое заявление сделал и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Напомним, ранее в группе ВК «Севпарки» появилось обращение к главе Севастополя Михаилу Развожаеву с просьбой защитить парк от застройки.

Максим Жукалов рассказал, что застройщик обратился с инициативой о разработке проекта планировки с целью корректировки красных линий. Данную работу необходимо выполнить незаинтересованным лицам, с тем, чтобы сохранить пространство как территорию общего пользования. В первом квартале текущего года будет разработан проект планировки на эту территорию. Чиновник отметил, что если потребуется, у застройщика изымут земельный участок.

Врио Губернатора Михаил Развожаев поручил уволить замдиректора Департамента архитектуры, единолично выдавшего застройщику разрешение на разработку проекта. В настоящее время оно аннулировано.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: группа ВК сквер «Байконур»