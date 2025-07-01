Законодательное Собрание Севастополя утвердило изменения в бюджет города на 2025–2027 годы

Сегодня Законодательное Собрание города Севастополя приняло изменения в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Обновленный бюджет, рассмотренный на основе заключения Контрольно-счетной палаты, предусматривает значительный рост доходов и расходов, сокращение дефицита и оптимизацию госдолга.

Основные изменения бюджета 2025 года

Доходы увеличены на 11,9 млрд рублей (+17,1%) и составят 81,563 млрд рублей. Прирост обусловлен ростом налоговых и неналоговых доходов на 4,221 млрд рублей и безвозмездных поступлений на 7,677 млрд рублей, из которых 95% – трансферты из бюджета Москвы.

Расходы выросли на 11,3 млрд рублей (+15%) до 85,706 млрд рублей. Дополнительное финансирование направлено на межбюджетные трансферты (8,336 млрд рублей) и использование остатков бюджета на начало 2025 года (2,982 млрд рублей).

Дефицит сокращен на 580 млн рублей до 4,143 млрд рублей. Из источников финансирования исключены банковские кредиты на 4,741 млрд рублей, что позволило снизить верхний предел государственного долга до 576,252 млн рублей.

Инфраструктура: Дорожный фонд увеличен на 1,616 млрд рублей (до 7,568 млрд рублей) за счет трансфертов от Москвы и остатков бюджета для реализации программы сотрудничества с Правительством Москвы.

Благоустройство: Дополнительные субвенции на 23,732 млн рублей выделены муниципальным образованиям, включая Нахимовский (+7,342 млн рублей), Качинский (+11,953 млн рублей), Орлиновский (+1,041 млн рублей), Верхнесадовский (+1,569 млн рублей) и Андреевский (+1,826 млн рублей) муниципальные округа.

Социальные обязательства: Финансирование публичных нормативных обязательств увеличено на 345,948 млн рублей в 2025 году и по 98,8 млн рублей в 2026–2027 годах.

Поддержка организаций: Предусмотрены субсидии для ООО «Лазурь-С» на временное размещение граждан и ГУП «Союзпечать» для погашения долгов и ликвидации, хотя Контрольно-счетная палата отметила возможность их финансирования из резервного фонда без внесения в бюджет.

Плановый период 2026–2027 годов2026 год: Доходы и расходы уменьшены на 1,638 млрд рублей до 73,055 млрд и 78,026 млрд рублей соответственно. Дефицит остался на уровне 4,971 млрд рублей, а верхний предел госдолга снижен на 4,741 млрд рублей до 5,547 млрд рублей.

2027 год: Доходы и расходы увеличены на 729,753 млн рублей до 67,309 млрд и 72,663 млрд рублей соответственно. Дефицит неизменен (5,354 млрд рублей), госдолг снижен до 10,902 млрд рублей.

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Ольга Сурикова