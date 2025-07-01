В Севастополе на улице Колобова сбили подростка

Происшествия
01-07-2025

Сегодня в Севастополе в ДТП пострадал ребенок.

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 9:10 напротив дома 18/1 на ул. Колобова 36-летняя женщина, управляя автомобилем Kia, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 16-летнего мальчика, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

Ребенок доставлен в больницу. Состояние опьянения у водителя автомобиля Kia не установлено.

Полиция Севастополя проводит проверку по факту ДТП.

Прокуратура Севастополя контролирует установление обстоятельств ДТП с участием подростка.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба полиции Севастополя