В Севастополе на улице Колобова сбили подростка

Сегодня в Севастополе в ДТП пострадал ребенок.

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 9:10 напротив дома 18/1 на ул. Колобова 36-летняя женщина, управляя автомобилем Kia, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 16-летнего мальчика, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

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Ребенок доставлен в больницу. Состояние опьянения у водителя автомобиля Kia не установлено.

Полиция Севастополя проводит проверку по факту ДТП.

Прокуратура Севастополя контролирует установление обстоятельств ДТП с участием подростка.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба полиции Севастополя