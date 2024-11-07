Закончен ремонт тоннеля над Ласпи

На трассе «Ялта-Севастополь» закончили ремонт галереи. Работы проходили благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Еще в середине лета убрали светофор и открыли две полосы движения взамен реверсного. Отремонтировали кровлю, опоры, ригели, пролётные строения и подпорные стенки. Также заменили дорожное покрытие и барьерное ограждение.

Напомним, что галерея была построена в начале 70-х годов прошлого века, одновременно с дорогой Ялта – Севастополь.

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Анна Левина