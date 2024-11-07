46 минут сна делают человека счастливее, а 37 минут недосыпа – раздражительнее

Ученые пришли к выводу, что всего 46 дополнительных минут сна улучшают самочувствие, повышают стрессоустойчивость и даже пробуждают чувство благодарности. А вот 37 минут недосыпа, наоборот..

В эксперименте участвовали 90 человек. Оказалось, что выспавшиеся участники чувствовали себя намного лучше, были более уравновешенными и позитивно настроены к окружающим. Недосыпающие же, напротив, демонстрировали повышенную раздражительность и снижение общего тонуса.

Вывод — надо высыпаться!

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Анна Левина