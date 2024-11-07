Экс-руководитель «Крымэнерго» обвиняется в мошенничестве

В Симферополе перед судом предстанет бывший директор по реализации услуг ГУП РК «Крымэнерго». Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

С октября 2022 года по август 2023 года он совместно с гендиректором предприятия разработал и реализовал преступную схему, позволившую незаконно начислить 17 абонентам «Крымэнерго» более 138 млн рублей задолженности за якобы потребленную электроэнергию.

В ходе этих проверок выяснилось, что абонентам выставлялись завышенные счета.

Проведено более 60 обысков, бывший гендиректор «Крымэнерго» объявлен в розыск.