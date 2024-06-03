За сбыт наркотиков севастополец получил 6,6 лет тюрьмы

Суд в Севастополе вынес приговор ранее уже судимому 27-летнему местному жителю, который торговал наркотиками в городе. Он признал себя виновным в незаконном сбыте наркотиков с помощью интернет-магазина.

Мужчина вместе со своим знакомым и другими неустановленными лицами, в июле 2023 года решим продавать наркотики через интернет-магазин. Вместе с подельником он получил оптовую партию мефедрона, которую расфасовал на 30 свертков для дальнейшего сбыта на территории города.

Полиция поймала преступника в тот момент, когда он делал закладку в районе автомобильного рынка в Гагаринском районе. Мужчина пытался убежать, выбрасывая по пути свертки с наркотиком, но был задержан, а в дальнейшем заключен под стражу. Из незаконного оборота изъято более 155 г мефедрона.

Гагаринский районный суд г. Севастополя назначил виновному наказание в виде 6,6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.