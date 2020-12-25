В Севастополе таможня конфисковала обуви более, чем на два млн рублей

В магазине она продавалась без маркировки

В Севастополе контролирующие органы выявили в одном из магазинов более двух тысяч пар обуви без соответствующей маркировки. Хозяину теперь грозит штраф и конфискация.

Проверка проводилась севастопольская таможня совместно с Роспотребнадзором.

В сообщении пресс-службы таможни говорится, что продукция была общей стоимостью более двух млн рублей.

«На выявленные у индивидуального предпринимателя товары без нанесения обязательной маркировки средствами идентификации наложен арест», – отметили в пресс-службе.

Ведомство напомнило, что маркировка стала обязательна с 1 июля 2020 года, согласно постановлению правительства РФ.

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В отношении индивидуального предпринимателя Роспотребнадзором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12. КоАП РФ.

Санкция по ней предусматривает конфискацию обуви, которая была без маркировки, и наложение административного штрафа: на граждан от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 300 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Севастопольской таможни