Крымчанин задержан ФСБ за призывы к экстремистской деятельности

Сотрудники ФСБ и крымского погрануправления задержали 33-летнего крымчанина за призывы к расправе над русскими, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

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«Житель полуострова, используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности – русских», – говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ольга Сурикова