Крымчанин задержан ФСБ за призывы к экстремистской деятельности

Сотрудники ФСБ и крымского погрануправления задержали 33-летнего крымчанина за призывы к расправе над русскими, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
«Житель полуострова, используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности – русских», – говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета.
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Ольга Сурикова