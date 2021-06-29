В Севастополе предприниматели хотели уйти от наказания за незаконную вырубку путем банкротства

Но не удалось

Сегодня директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова в ходе отчета о деятельности вверенного ей ведомства за 2020 год рассказала о результатах проверки самой масштабной в истории Севастополя вырубки краснокнижных деревьев.

«Нами был рассчитан ущерб за вырубку можжевельника, мы обращались в суд. Наше решение в суде устояли, однако юридическое лицо – «Перспектива», организовали процедуру банкротства, мы этому воспрепятствовали», — сказала Гаврилова.

Руководитель Севприроднадзора пояснила, что в настоящее время взыскать с нарушителя 35 млн рублей за вырубку 668 деревьев не удалось в связи с тем, что некое юридическое лицо, которое осуществило данную вырубку пыталось уйти от взыскания путем проведения процедуры банкротства. Однако, благодаря деятельности Севприроднадзора данная процедура остановлена и ведется работа по взысканию ущерба.

Напомним, по сообщению прокуратуры города 29 марта 2020 года на земельном участке в районе села Родное неустановленными лицами проведена незаконная вырубка лесных насаждений в количестве 668 деревьев, из них 22 можжевельника колючего и 646 можжевельника высокого.

Местные жители сообщали, что некий москвич планировал на месте вырубки посадить виноградник и построить гостиницу.

Островский Дмитрий

Фото: пресс-служба Севприроднадзора