За выращивание шалфея и мяты можно сесть в тюрьму

Российские дачники могут получить штраф до 300 тысяч рублей и даже уголовную ответственность за выращивание запрещенных растений. В список входит шалфей предсказателей и мята полевая, а также борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный, ипомея трехцветная.

Штраф за борщевик составит до 5 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей. За другие опасные растения, в зависимости от вреда, от 15 до 20 тысяч рублей.

За психотропные и наркотические растения можно получить штраф до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет.

Также в список запрещенных входят все грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин.

Анна Левина