Полиция задержала пенсионерку, которая присвоила себе забытый в кафе телефон

В полицию обратился 27-летний местный житель, который рассказал, что забыл свой мобильный телефон на зарядке в одном из кафе города, а когда вернулся, мобильного устройства уже не было.

Забывчивостью местного жителя воспользовалась одна из посетительниц кафе. Она присвоила себе телефон. На выходе из заведения подозреваемая столкнулась с потерпевшим и даже подсказала ему время, держа похищенный смартфон в руках.



Придя домой, пенсионерка завернула телефон в газету, спрятала в чулки и убрала в шифоньер, однако забыла его отключить.



Полиция задержала 77-летнюю местную жительницу, которая отрицала свою вину, пока оперативники не обнаружили у нее украденный смартфон.