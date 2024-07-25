Мужчина за кражу денег с банковской карты может сесть на шесть лет

Подвыпивший мужчина познакомился с двумя прохожими на улице и продолжил с ними пить горячительные напитки. Он хотел угостить новых друзей алкоголем и несколько раз передавал свою банковскую карту одному из собутыльников, назвав ПИН-код.

Когда мужчина уснул, один из его приятелей украл карту, снял 240 тысяч рублей в банкомате, а затем подбросил карту спящему владельцу.

На следующий день, когда мужчина обнаружил пропажу денег, он обратился в полицию.

Полиция быстро задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний севастополец. Ему грозит до шести лет тюрьмы за кражу.