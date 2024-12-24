На Черноморский флот передана строительная спецтехника

Благотворительный фонд «Путь к победе» передал военнослужащим Черноморского флота строительную спецтехнику для использования на передовой.

«Хочу вас поблагодарить за ваше мужество, которое вы проявляете, участвуя в специальной военной операции, и заверить вас, что в рамках работы фонда «Путь к победе» помощь Черноморскому флоту будет продолжена до полной и окончательной победы», — обратился к военнослужащим заместитель председателя Законодательного Собрания города Севастополя, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Путь к победе» Илья Журавлев.

Илья Журавлев рассказал, что создание благотворительного фонда «Путь к победе» стало логичным продолжением деятельности движения «Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую победу».

«С первых дней СВО мы начали эту работу по помощи бойцам на передовой. Уже передали на фронт несколько десятков специально подготовленных автомобилей, тракторов, спецтехники, несколько сотен дронов. Со временем стало понятно, что нужно это движение институализировать и систематизировать, поэтому и был создан благотворительный фонд «Путь к победе», в рамках работы которого и будет продолжена помощь Черноморскому флоту. Помощь будет продолжена до полной победы, до решения всех целей СВО!», — подчеркнул Журавлев.

С ним солидарен и председатель благотворительного фонда «Путь к победе» Андрей Куринов: «Сегодня мы передаем два экскаватора-погрузчика, которые будут работать и приближать нашу общую победу».

Тем временем сами бойцы отметили важность передаваемой техники для приближения общей победы и поблагодарили руководство фонда «Путь к победе».

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Анна Левина