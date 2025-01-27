За торговлю и уничтожение подснежников грозит штраф до 5000 рублей

В связи с теплой погодой, в Крыму и Севастополе зацвели подснежники. Напомним, что цветок занесен в Красную книгу РФ и Красную книгу города Севастополя.

Численности подснежников угрожают многие факторы, в том числе и человек. Клубень подснежника живет 10-15 лет, после чего его место занимает новое растение из семени. Срывая цветы — человек угрожает популяции.

Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя предупреждает, что уничтожение и оборот краснокнижных растений влечет административную ответственность с штрафом от 2500 до 5000 руб., а также возмещение ущерба.

Фото Анны Корниловой