В Госдуме хотят смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль

Законопроект направлен в правительство. Автором является замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он уверен, что отсутствие при себе регистрационных документов не является поводом для ареста и эвакуации транспортного средства.

Забытые документы не влияют на безопасность дорожного движения. А если машину заберут на стоянку, это создаст дополнительные трудности как для ее владельца, так и для тех, кто принимает решение о подобном административном взыскании.

«Если документы на транспортное средство остались дома или где-то еще — это никак не сказывается на безопасности дорожного движения. Значит, и задержания автомобиля происходить не должно. Исключение: если авто числится в угоне, и на него нет документов, либо нет бумаг (отметок в них), требуемых законодательством Таможенного союза», — отметил парламентарий.