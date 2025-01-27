Команда ЛДПР одержала очередную победы в любительской футбольной лиге 8х8

Футбольная команда ЛДПР одержала уверенную победу над Black Shark со счетом 5:1 в матче девятого тура Севастопольской любительской футбольной лиги 8х8.

Встреча, прошедшая в субботу, выдалась динамичной и зрелищной. ЛДПР доминировала на поле на протяжении всего матча, хотя в начале второго тайма и пропустила гол.

Героем встречи стал Владислав Четыркин, забивший четыре мяча в ворота соперника (один из голов – в свои ворота). Несмотря на результативную игру Четыркина, лучшим игроком матча был признан вратарь ЛДПР Илья Разнов.

После девяти туров ЛДПР уверенно лидирует в чемпионате, набрав 27 очков. Владислав Четыркин возглавляет список бомбардиров турнира с 10-ю забитыми мячами.

«Хочу отметить большой вклад в развитие команды Александра Жабокрицкого, – сказал руководитель Севастопольского городского отделения ЛДПР Илья Журавлев. – Благодаря его тренерскому таланту и опыту наши футболисты демонстрируют такие высокие результаты!».