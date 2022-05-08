Отреставрированная диорама и реконструкция боев. На Сапун-горе прошли «Знамена Славы»

В субботу, 7 мая, на мемориальном комплексе комплексе «Сапун-гора» прошел традиционный историко-патриотический фестиваль «Знамена Славы».

В рамках фестиваля состоялись митинг-реквием и торжественная церемония выноса боевых знамен, к «Вечному огню» у Обелиска Славы присутствующие возложили венки и цветы в память о героическом подвиге бойцов.

В мероприятиях участвовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев, и.о. заместителя командующего Черноморским флотом Вячеслав Витольд, председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев, сенатор Екатерина Алтабаева, депутат государственной думы Татьяна Лобач, начальник УМВД по Севастополю Павел Гищенко, врио руководителя «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя» Михаил Смородкин, ветераны, представители городских, общественных и волонтерских организаций.

По завершении митинга-реквиема состоялась военно-историческая реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.». Тогда, после кровопролитного боя, длившегося девять часов, войска 51-й и Приморской армий, проявив мужество, отвагу и несокрушимую силу духа, штурмом взяли Сапун-гору. На ее вершине советские солдаты водрузили красные штурмовые флаги – Знамена Победы и открыли путь на Севастополь. 9 мая 1944 года, ровно за год до Дня Победы, герои-освободители вернули Отчизне город русской военной славы Севастополь.

Также в ходе торжественных мероприятий было открыто отреставрированное полотно диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». Как сообщили в Музее-заповеднике героической обороны и освобождения Севастополя реставраторы старались сохранить историческую подлинность всех элементов. Они применяли приемы и материалы, максимально соответствующие времени. Кроме того, эксперты работали над современным техническим оснащением здания диорамы.

Фестиваль «Знамена Славы» организован Музеем-заповедником героической обороны и освобождения Севастополя

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Дмитрий Островский