За шпионаж на 11 лет колонии осужден украинец

Украинец осужден на 11 лет колонии за шпионаж в Херсонской области. Он собирал информацию о перемещениях военной техники, сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Суд постановил, что подсудимый будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В сообщении отмечается, что в марте 2022 года, находясь в Новой Каховке, он собирал данные о перемещениях и местах дислокации военной техники, а также о личном составе Вооруженных сил Российской Федерации.

Полученную информацию он передавал через интернет-мессенджер представителю Службы безопасности Украины. Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, пишет ТАСС.

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Кристина Ветер