Севастопольцам рассказали, как идет строительство яхтенной марины в Балаклаве

В Балаклаве продолжается строительство яхтенной марины, проводимое ПАО «Мостотрест» в рамках госпрограммы развития Крыма и Севастополя. Работы идут поэтапно, чтобы не закрывать бухту полностью: сначала реконструируется одна сторона, затем другая. Основные работы на набережной Назукина начнутся после открытия Таврической набережной, где уже погружено 98% трубосвай — 897 штук для новых причалов и променада.

Мост Южный будет обновлен и расширен вдвое, сейчас собраны четыре из пяти балок. Завершены берегоукрепительные работы у памятника матросу Нечаеву, который защищен специальным коробом. Также начато погружение трубосвай для будущего променада напротив памятника экипажам подводных лодок.

Также будет проложено 5,3 км ливневой канализации. Все работы на Таврической набережной планируется завершить во втором квартале следующего года.

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Кристина Ветер