Где в Севастополе не будет света 7 и 8 декабря — список

«Севкор» публикует адреса, где 7 и 8 декабря не будет света в Севастополе.



7 декабря

с 09:00 до 13:00

СНТ Клубника;

СНТ Вишня;

СНТ Парус-3;

СНТ Приборист;

ул. Богданова, 43;

проезд Богданова, 64-а,91. СНТ Клубника;СНТ Вишня;СНТ Парус-3;СНТ Приборист;ул. Богданова, 43;проезд Богданова, 64-а,91.

с 13:00 до 16:00

с. Орлиное

КСП «Красный Октябрь», 505,707.

8 декабря

с 09:00 до 16:00 на 1 час

ул. Тимма, 2,2/6,10,14-16(чет),34,42-Б/2,42-В/2,3-11(нечет),15,21-33(нечет);

ул. Мельникова, 26-46(чет);

ул. Абазы, 4-а,2-6(чет),12-16(чет),26,28,32,52,976,37,39,47;

ул. Верещагина, 74,76;

ул. Арефьева, 8,8-А,10-А,7,11,40.

ул. Композиторская, 4,6/125,8-А,10-А,10-Б,14-А,18-А,7-9(нечет),13-19(нечет),

19-А,23,197,199,1481;

ТСН Благодатный, 2,14,20,24-30(чет),44,50,60,66,92,114,186-190(чет),

9-11(нечет),19,21,31-33,41,63,71-Е,75,117,123,283;

ул. Богдана Хмельницкого,278,71-Ж,71-Е.

с 09:00 до 16:00 на 2 часа

п. Андреевка

ул. Майская, 2-36(чет),1-19(нечет).