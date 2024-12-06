Где в Севастополе не будет света 7 и 8 декабря — список

«Севкор» публикует адреса, где 7 и 8 декабря не будет света в Севастополе.
7 декабря
с 09:00 до 13:00
СНТ Клубника;
СНТ Вишня;
СНТ Парус-3;
СНТ Приборист;
ул. Богданова, 43;
проезд Богданова, 64-а,91.
СНТ Клубника;
СНТ Вишня;
СНТ Парус-3;
СНТ Приборист;
ул. Богданова, 43;
проезд Богданова, 64-а,91.
с 13:00 до 16:00
с. Орлиное
КСП «Красный Октябрь», 505,707.
КСП «Красный Октябрь», 505,707.
8 декабря
с 09:00 до 16:00 на 1 час
ул. Тимма, 2,2/6,10,14-16(чет),34,42-Б/2,42-В/2,3-11(нечет),15,21-33(нечет);
ул. Мельникова, 26-46(чет);
ул. Абазы, 4-а,2-6(чет),12-16(чет),26,28,32,52,976,37,39,47;
ул. Верещагина, 74,76;
ул. Арефьева, 8,8-А,10-А,7,11,40.
ул. Композиторская, 4,6/125,8-А,10-А,10-Б,14-А,18-А,7-9(нечет),13-19(нечет),
19-А,23,197,199,1481;
ТСН Благодатный, 2,14,20,24-30(чет),44,50,60,66,92,114,186-190(чет),
9-11(нечет),19,21,31-33,41,63,71-Е,75,117,123,283;
ул. Богдана Хмельницкого,278,71-Ж,71-Е.
ул. Тимма, 2,2/6,10,14-16(чет),34,42-Б/2,42-В/2,3-11(нечет),15,21-33(нечет);
ул. Мельникова, 26-46(чет);
ул. Абазы, 4-а,2-6(чет),12-16(чет),26,28,32,52,976,37,39,47;
ул. Верещагина, 74,76;
ул. Арефьева, 8,8-А,10-А,7,11,40.
ул. Композиторская, 4,6/125,8-А,10-А,10-Б,14-А,18-А,7-9(нечет),13-19(нечет),
19-А,23,197,199,1481;
ТСН Благодатный, 2,14,20,24-30(чет),44,50,60,66,92,114,186-190(чет),
9-11(нечет),19,21,31-33,41,63,71-Е,75,117,123,283;
ул. Богдана Хмельницкого,278,71-Ж,71-Е.
с 09:00 до 16:00 на 2 часа
п. Андреевка
ул. Майская, 2-36(чет),1-19(нечет).
п. Андреевка
ул. Майская, 2-36(чет),1-19(нечет).
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Кристина Ветер