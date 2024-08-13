За кражу велосипеда у пенсионера севастопольцу грозит пять лет тюрьмы

Полицейские задержали ранее судимого 34-летнего местного жителя, который украл велосипед у пенсионера.

Установлено, что 74-летний местный житель приехал за покупками в один из магазинов города на велосипеде и припарковал его рядом со входом, не закрепив противоугонным замком.

Это заметил сидящий неподалеку на скамейке мужчина. Она подождал, когда пенсионер зайдет в магазин и угнал велосипед. Затем продал его случайному прохожему за 2 000 рублей.

Когда пенсионер обнаружил пропажу своего имущества, он обратился в полицию. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

За кражу мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Источник: Пресс-служба полиции Севастополя

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Анна Левина