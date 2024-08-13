На Античном проспекте появились информационные стенды и знак «Дорожные работы»

Благоустройство
13-08-2024
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Строительство дороги протяженностью 1,73 км пока не началось и рабочей техники на участке не наблюдается.

Напомним, что дорога свяжет жилые кварталы микрорайона «Омега» и обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов. Кроме того, она разгрузит улицу Героев Сталинграда и соединит пляж «Омега» с Камышовым шоссе.

Проект стоимостью более 1 млрд рублей был одобрен в прошлом году на заседании штаба комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина.

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Анна Левина

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