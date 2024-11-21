За храбрость, отвагу и мужество!

Еженедельно в торжественной обстановке и на передовой заслуженные награды получают те, кто проявил лучшие мужские качества: храбрость, отвагу и мужество. Среди них — ветеран боевых действий Анатолий.

Решение встать на защиту интересов и безопасности своей страны и родного города Анатолий принял в 2014 году.

«В составе подразделения «Рубеж» во время Русской весны мы помогали патрулировать город и выявлять неблагонадёжных личностей. Позднее, в мае 2014 года, я по зову сердца решил поехать на помощь к своим товарищам в Луганск. Служил в контрразведке в должности командира отделения, выявлял диверсантов», — рассказал военнослужащий.

Он добавляет, что решение отправиться добровольцем в зону спецоперации принял с первого дня.

«Я пошёл туда по зову сердца. Просто не смог оставаться в стороне», — говорит Анатолий.

В зоне спецоперации он с сослуживцами из штурмовой роты «Вепрь» освобождал Тошковку, Подлесное, Лоскутовку. За мужество и героизм, проявленные в зоне спецоперации на Луганском направлении, Анатолий Борисович награждён медалью «За освобождение Луганской и Донецкой народных республик» и представлен к награждению орденом Мужества.

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Анна Левина