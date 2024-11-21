К Новому году в Крыму подорожают мандарины

К середине декабря ожидается рост цен на мандарины на 50-100 рублей. Причина тому — изменение логистики. Кроме того, импортная продукция дорожает из-за курсовой разницы.

Мандарины едут из Турции и Абхазии. Сейчас их цена колеблется в районе 200-250 руб. за килограмм.

По словам продавцов, в Турции в этом году неурожай мандарин, поэтому в закупке они выросли в цене — 180-190 руб.

При этом дефицита мандаринов и цитрусовых в Крыму не будет.

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Анна Левина