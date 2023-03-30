Начальник отдела Росгвардии арестован по делу о поставке неисправных беспилотников для охраны Крымского моста

Крым
30-03-2023
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Начальник отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергей Волков арестован по делу о поставке неисправных беспилотников для охраны Крымского моста.

По версии следствия, полковник организовал закупку на почти 400 млн руб. двух радиолокационных комплексов «Орел-БПЛА», чтобы не возвращать средства, выделенные на защиту Крымского моста. «Орлы» по своим характеристикам «не могли противостоять вражеским беспилотникам», пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в отношении Волкова было заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия.

Поводом для возбуждения дела послужили материалы проверки, проведенной Главной военной прокуратурой. 28 марта полковника в своем кабинете в здании главкомата Росгвардии в Москве задержали сотрудники ФСБ. В тот же день ему было предъявлено обвинение.

Согласно обвинению, как пишет издание, в 2020 году Росгвардия должна была купить два радиолокационных комплекса для защиты Крымского моста от БПЛА. Волков к выполнению задачи приступил в конце сентября, когда Росгвардия уже готовилась к закрытию финансового года. Из-за этого мог возникнуть риск возврата в бюджет полученных, но не истраченных на комплексы денежных средств.

В деле также говорится, что действия Волкова могли спровоцировать срыв исполнения поручения президента России «О создании системы обеспечения транспортного перехода через Крымский пролив и подходов к нему».

По данным «Коммерсанта», чтобы избежать негативных последствий полковник в сентябре поручил своим подчиненным срочно подготовить заявку на покупку двух комплексов «Орел-БПЛА» у ростовского ФГУП РНИИРС. Согласно версии следствия, Волков знал, что эти комплексы имеют худшие характеристики, чем было предусмотрено техническим заданием.

Ольга Сурикова 

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