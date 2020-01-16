За 2019 год аэропорт Симферополь обслужил более 5 млн пассажиров

Международный аэропорт Симферополь в 2019 году обслужил 5,14 млн человек, что аналогично показателям 2018 года. За год в аэропорту приняли и отправили 38 250 рейсов.

Наибольший пик пассажиропотока в 2019 году зафиксирован 10 августа. Суточный трафик в этот день превысил 34 тыс. человек — рекорд аэропорта за последние три года.

В курортном сезоне было принято и отправлено 676 чартерных рейсов, которые перевезли в Крым и обратно 195,6 тыс. пассажиров. По сравнению с 2018 годом число перевезенных чартерными рейсами пассажиров выросло на 30%.

В пятерку самых популярных направлений полетов в прошедшем году вошли Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

В 2019 году рейсы из аэропорта Симферополь совершали 19 авиакомпаний по 56 направлениям, в том числе новые рейсы в Петрозаводск, Брянск, Элисту и Саранск.

По материалам пресс-службы Международного аэропорта «Симферополь»

Фото: simferopolairport.ru