В Севастополе предприниматель-мошенник обманул 15 человек на 3,5 млн рублей

С июня 2016 года по май 2019 житель Севастополя 1980 года рождения обманным путем получил с потерпевших 3 млн 400 тысяч рублей. Жертвами мошенника стали 15 человек: жители Севастополя, Ялты и Республики Башкортостан.

Мужчина как индивидуальный предприниматель заключал с покупателями договоры на доставку, установку бытовой техники и мебели, получал предоплату. После этого злоумышленник свои обязательства не исполнял, а деньги тратил на свои нужды.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

По материалам пресс-службы прокуратуры Севастополя

Фото: gruzov59.ru