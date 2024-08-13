Юные регбисты Севастополя — серебряные призеры всероссийских соревнований!

В преддверии Дня физкультурника в Севастополе чествовали юных регбистов — серебряных призеров всероссийских соревнований «Регбина и Школьная Лига»!

Турнир проходил в июне в Зеленограде. Команда школы №22 под руководством тренера Олега Ягулова показала блестящий результат, завоевав второе место среди лучших команд страны.

Сегодня юные спортсмены принимали поздравления от заместителя директора Департамента образования и науки Севастополя Антона Ульянцева, заместителя председателя постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя II созыва по образованию, науке, культуре и спорту, член Правления Федерации Артема Гордиенко, а также директора «Севастопольской городской федерации регби» Наталии Самойленко.

Благодарственные письма, памятные подарки и теплые слова — сегодня все было адресовано героям спортивного праздника:

• Кириллу Аникееву;

• Артему Бабичеву;

• Артему Богуну;

• Артемию Верещагину;

• Луке Давыдову;

• Александру Ласукову.

Не остались без внимания и наставники ребят: тренер Олег Ягулов и заместитель директора центра туризма и краеведения, главный судья Регбийной школьной лиги Севастополя Инна Воронина, которая сопровождала команду на соревнованиях.

Поздравляем ребят и их тренеров с высокой наградой! Желаем новых побед на спортивных аренах!

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Анна Левина