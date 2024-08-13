Сегодня на улице Челнокова автобетоносмеситель задел припаркованную машину

Типичная история развернулась на дворовых дорогах. Припаркованные автомобили создают настоящий квест для проезда по дворам. В данном случае места для движения легкового транспорта хватало, но только не для автобетоносмесителя. Он сбил у шевроле зеркало и заметно повредил крыло.

Жители микрорайона жалуются, что строительная техника двигается по дорогам, разбивая дорожное покрытие и брусчатку, а парковочных мест катастрофически не хватает.

«Вся техника направляется для строительства ЖК «Олимпия 2.0». Огромные машины с прицепами и стройматериалами исполняют филигранные трюки, разворачиваясь и стараясь не задеть автомобили. Такие аварии — вопрос времени», — рассказывают жители.

«Здесь всегда паркуются машины и оставляют автомобили на ночь. Даже подумать не могла, что поедет строительная техника. Я даже стекло сложила — не помогло. Теперь предстоит волокита с починкой авто и оформлением страховки», — говорит владелица шевроле.

Решение проблемы есть — организация бесплатных перехватывающих парковок. Такую инициативу предлагает координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев. Что для этого нужно? Читайте в статье.

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Анна Левина