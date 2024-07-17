Севастопольского пенсионера оштрафовали на 5 тысяч рублей за издевательства над собакой

Назначено наказание по уголовному делу в отношении мужчины, который жестоко расправился с собакой, сообщает прокуратура Севастополя.
Судом вынесено решение по уголовному делу в отношении 64-летнего местного жителя.
Судом установлено, что в марте текущего года 64-летний мужчина в селе Вехнесадовое выстрелил из ружья в дворнягу. После чего поместил ее в пакет и выбросил в мусорный контейнер. Однако будучи замеченным, достал пакет и на своем автомобиле вывез раненое животное в лесной массив. Там понял, что животное страдает, лопатой добил собаку и закопал.
С учетом раскаяния, а также пенсионного возраста и имущественного положения мировым судом судебного участка № 17 Нахимовского судебного района города виновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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Ольга Сурикова