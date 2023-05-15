В соцсетях появилась информация, что бесплатная до этого локация для отдыха и пикника «Торопова дача» станет платной.

Как сообщили «Севкору» в Севприроднадзоре, территорию передали ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя».

На платный режим работы ГУП переводит с 15 мая. Бронировать предлагают за 14 дней.

Что касается цен, нашему изданию была озвучена следующая стоимость за беседки:

На 8 человек -2500р

До 16 человек — 3500р

До 30 человек — 4 000р

Посещение дачи и озера без занятия места бесплатно, но размещаться на пикник со своей едой на поляне запрещено.

Также понедельник-вторник будут санитарными днями.

Ольга Сурикова