В соцсетях появилась информация, что бесплатная до этого локация для отдыха и пикника «Торопова дача» станет платной.
Как сообщили «Севкору» в Севприроднадзоре, территорию передали ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя».
На платный режим работы ГУП переводит с 15 мая. Бронировать предлагают за 14 дней.
Что касается цен, нашему изданию была озвучена следующая стоимость за беседки:
На 8 человек -2500р
До 16 человек — 3500р
До 30 человек — 4 000р
Посещение дачи и озера без занятия места бесплатно, но размещаться на пикник со своей едой на поляне запрещено.
Также понедельник-вторник будут санитарными днями.
Ольга Сурикова