Виновница ДТП в Крыму, из-за которой пострадал человек, ответит перед судом

Прокуратура Балаклавского района Севастополя направила в суд дело против женщины, которая спровоцировала аварию.

35-летняя жительница Симферополя обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что привело к серьезным травмам другого человека.

По данным следствия, в мае 2024 года женщина управляла автомобилем «Чери-Тигго4-Про» и, не соблюдая правила, выехала на встречную полосу, где столкнулась с мопедом «Ямаха». В результате аварии пострадала 68-летняя пассажирка мопеда из Ялты и получила тяжелые травмы.

Расследование проводилось местной полицией, и теперь прокуратура передала дело в Балаклавский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

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Кристина Ветер