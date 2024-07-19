Введен график отключения электроэнергии в Севастополе на 19 июля

От диспетчера филиала системного оператора единой энергетической системы «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Крым, города Севастополя, Запорожской и Херсонской областей» поступило распоряжение высвободить 17 мегаватт электроэнергии

1 очередь:

ООО «Крымский электротехнический завод «САТУРН», «Судоремонтный завод Южный Севастополь», ООО «Южный Бриз», ООО «Завод ЖБИ №1», ООО «КЦ Медоборы», «Завод судовой светотехники Маяк», ФГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе», Торговый Центр SEA MALL, АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М.Горького», промышленные потребители в районе улиц Индустриальной и Стахановцев.

2 очередь

ТРЦ МУССОН, Строительный магазин «УютСтрой», ООО «Завод судовой светотехники «Маяк», АО «Механизация строительства», ООО «Авал», ООО «Ремкор», «13 судоремонтный завод Черноморского Флота» МО РФ, ФГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» пром. потребители в районе улиц Хрусталёва и Индустриальной.

Ольга Сурикова

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