Крымчанин, который по заданию СБУ совершил диверсию на газопроводе в Кореизе, приговорили к 18 годам колонии

По информации УФСБ России по РК и Севастополю, 43-летний житель Ялты в июне 2023 года по заданию СБУ взял из тайника взрывчатку, установил на одном из участков газопровода в пгт Кореиз и подорвал его. Мужчину задержали, он признался в содеянном.

Мужчина получил наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и пребыванием первых 4 лет в тюрьме, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Верховный суд Крыма вынес приговор жителю Керчи за попытку устроить диверсию на подстанции.

Ольга Сурикова

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