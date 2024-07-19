Чиновница в Севастополе уволена за поездку на отдых в Париже

В соцсетях разгорелся скандал, после того как в запрещенной соцсести пресс-секретарь управления спорта Севастополя Анастасия Тарасова выложила фотографии со своей поездки в Париж накануне открытия Летних Олимпийских игр.

Но во Франции у Анастасии Тарасовой не рабочий визит, а отпуск и празднование своего дня рождения. На фото она позирует на фоне Эйфелевой башни с пятью кольцами.

Спустя несколько часов появилось заявление начальника управления спорта Сергея Резниченко о том, что он принял решение уволить оскандалившуюся сотрудницу:

«Анастасия Тарасова не является государственным служащим, не имеет ограничений на выезд за рубеж, и не согласовывает места своего отдыха со мной, как с непосредственным руководителем. Анастасия замужем за бизнесменом, и поехала в Париж за счет средств своего супруга.

Учитывая, что сейчас Франция занимает враждебную позицию по отношению к нашей стране, поставляет ракеты ВСУ, которыми наносят удары по нашему Севастополю — такая поездка и её демонстрация в социальных сетях выглядит особенно аморально.

Принял решение прекратить трудовые отношения с данным сотрудником», — заявил начальник управления спорта.

При этом Анастасия, начиная с 2022 года неоднократно посещала недружественные России страны и выкладывала фото со своих поездок.

Ольга Сурикова

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