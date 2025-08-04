Напавшему на владельца «Тайгана» льву подыскивают другой зоопарк

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков сообщил, что напавшего на него льва могут отправить в другой зоопарк для размножения, пишет РИА Новости.

Сейчас хищника поместили в вольер с другими дикими кошками и не будут выпускать на длительные прогулки. Владелец парка заявил, что простил животное и не держит на него обиды.

«Лев вел себя как хищник, он ни в чем не виноват. По законам природы он делал все правильно. Если подвернется оказия, льва могут отправить для размножения в другой зоопарк. Время покажет», — сообщил Зубков.

Напомним, 22 июня директор парка львов «Тайган» Олег Зубков пострадал в результате нападения на него льва.

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Ольга Сурикова

Фото: Тайган/vk.com