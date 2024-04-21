ВСУ попытались атаковать военный корабль в Севастопольской бухте

Сегодня утром ВСУ предприняли попытку атаки на военный корабль в Севастопольской бухте. Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — сообщил губернатор.

Блогер Александр Талипов уточнил, что украинцы атаковали свой же корабль, оставленный здесь в 2014 году.

«Киевские власти в попытке показать хоть какой-то результат потратили дефицитную ракету на свой же брошенный в 2014 году в Севастополе корабль. На данный момент судно 1962 года постройки резалось на металлолом, команды на нём не было. Ракета была сбита, возгорание от обломков оперативно устранено», — написал блогер.

Напомним, ночью 20 апреля над территорией России сбиты 50 БПЛА самолетного типа противника, сообщает Минобороны России: 26 — над территорией Белгородской области, 10 – над территорией Брянской области, 8 – над территорией Курской области, 2 – над Тульской областью по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.