Водитель, устроивший ДТП на ПОРе, отказался пройти медицинское освидетельствование

Вчера поздно вечером 27-летний водитель автомобиля «Опель» в районе дома № 6 по проспекту Октябрьской Революции не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан», который ехал по свое полосе.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель «Рено Логан» и его пассажир.

Поведение водителя автомобиля «Опель» указывало на то, что он находится в состоянии опьянения. Но от медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Сотрудниками ГАИ по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.