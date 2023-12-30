Как будет ходить общественный транспорт в новогоднюю ночь

Общественный транспорт на основных маршрутах практически во все районы города будет ходить всю новогоднюю ночь.

С расписанием троллейбусов и автобусов можно ознакомиться ниже.

Троллейбус № 7 «ул. Горпищенко – пл. Нахимова»: с улицы Горпищенко начиная с 22:34, а с площади Нахимова – с 22:58.

Троллейбус № 9 «пр-т Победы – пл. Нахимова»: с проспекта Победы начиная с 22:49, с площади Нахимова – с 23:13.

Троллейбус № 10 «Депо-1 – пл. Нахимова»: из Депо-1 начиная с 22:17, с площади Нахимова – с 23:07.

Троллейбус № 12 «5 км Балаклавского шоссе – пл. Нахимова» с 23:05 и с 23:35 соответственно.

Автобусы № 3 «5 км Балаклавского шоссе – пл. 50-летия»: время отправления с конечных остановок: 23:30, 00:25, 01:20, 02:15, 03:35, 04:30, 05:25.

Автобусы № 92 «Инкерман – пл. Нахимова»: будут отправляться с конечных остановок каждый час. Из Инкермана начиная с 22:40, с площади Нахимова – с 23:30.

Автобусы № 94 «2 отделение Золотой балки – пл. Нахимова» также будут отправляться с конечных остановок каждый час.

Из Балаклавы начиная с 22:55, с площади Нахимова – с 23:45.

Автобусы № 109 «пр-т Победы – ул. Бориса Михайлова»: время отправления с конечных остановочных пунктов: 23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00.

Автобусы № 112 «ул. Ген. Жидилова – ул. Павла Корчагина»: время отправления с конечных остановочных пунктов: 23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00.

Катера по маршруту «Город – Северная» будут отправляться с причалов каждый час, начиная с 00:15 из города и с 00:45 с Северной стороны.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя