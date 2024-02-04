ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске: погибли 28 человек

В субботу вечером ВСУ нанесли удар по Лисичанску, расположенному в ЛНР. По данным администрации города, погибли 28 человек, еще 10 пострадали.

Представитель СК рассказал, что обстрел, предположительно, велся из HIMARS.

Спикер МИДа Мария Захарова назвала удар ВСУ по Лисичанску «благодарностью» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза.

Четверо пострадавших при обстреле Лисичанска находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.