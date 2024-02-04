Вице-спикер заксобрания Севастополя принес соболезнования жителям Лисичанска

Вчера вечером в Лисичанске ВСУ обстреляли пекарню, в которой в выходной день находилось порядка 40 человек. По предварительным данным спасатели извлекли из-под завалов 28 погибших, 10 раненых, 4 из них в тяжелом состоянии.

«Приношу глубокие соболезнования семья погибших, желаю им сил, мужества и терпения. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и восстановления. Подобные преступления еще раз показывают всю кровожадность и бесчеловечность киевского режима, который непременно будет уничтожен» — отметил вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.