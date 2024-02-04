В Севастополе дождливо и пасмурно

В Севастополе сегодня облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер западный 10-15 м/с, сообщает Крымгидрометцентр.
Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +8…+10°.
В понедельник, 5 февраля, облачно. Ночью, днем небольшой дождь.
Ветер ночью юго-западный, днем западный 15-20 м/с, вечером северо-западный 20-25 м/с.
Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +9…+11°.
Во вторник, 6 февраля, переменная облачность. Ночью небольшой дождь; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 20-25 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +8…+10°.
Фото: Юлия Блоцкая