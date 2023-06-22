ВСУ ночью разрушили Чонгарский мост

Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Отметим, что Чонгарский мост проходит через озеро Сиваш и соединяет Крым с Херсонской областью.

По информации РИА Новости, предварительно, при ударе использовались британские Storm Shadow, жертв нет.

Сообщение между Крымом и Херсонской областью после обстрела мостов продолжает действовать, движение организовано по резервному маршруту, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

ТГ-канал «База» сообщает, что было взорвано несколько мостов между Крымом и Херсонской областью. О каких еще мостах кроме Чонгарского идет речь издание не уточняет.

Дарья Тимофеева

Фото: ТГ-канал Инцидент Крым Севастополь