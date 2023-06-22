В Севастополе вспоминают первых жертв войны

Традиционно в 3.13 утра на площади Нахимова прошла акция «Свеча памяти». Сотни горожан пришли сюда, чтобы зажечь свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Время выбрано не случайно. Севастополь был одним из тех городов Советского союза, куда война пришла в первые часы. Именно в 3.13 утра на город и бухту были сброшены десятки мин.

В ту роковую ночь в городе погиб 21 человек, еще 200 получили ранения. Это были первые жертвы среди мирного населения Севастополя.

Сегодня утром на площадь Нахимова пришли волонтеры, депутаты, ученики кадетских классов и неравнодушные горожане.

«Вот уже много лет в Севастополе есть трогательная традиция – именно в 3:13 мы зажигаем тысячи свечей в память обо всех, кто погиб в той страшной войне. А затем опускаем в воду у Графской пристани бумажные кораблики. Такая традиция была у севастопольских выпускников накануне войны. 21 июня 1941 в Севастополе прошли выпускные. И за пару часов до падения первых мин выпускники запустили кораблики, а затем многие прямо со школьной скамьи отправились на фронт», — отметил вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.

Политик добавил, что «сегодня враги нашей страны снова хотят лишить наших выпускников будущего, а молодые ребята с оружием в руках защищают Родину. Но история давно доказала: Победа непременно будет за нами!»

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина