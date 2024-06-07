Поймали мужчину, который напал и ограбил пенсионера

Криминал
07-06-2024
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Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионера и хищении его денежных средств с банковской карты. Злоумышленником оказался 39-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, в том числе за разбойное нападение и грабеж.

Установлено, что вечером к 74-летнему пенсионеру, который прогуливался вблизи одного из городских парков, подошел неизвестный и внезапно нанес удар кулаком по голове. Когда пожилой мужчина потерял равновесие и упал на землю, нападавший продолжил избивать его руками и ногами, а затем похитил из кармана футболки денежные средства в сумме около двух тысяч рублей, банковскую карту и удостоверение ликвидатора аварии на ЧАЭС.

Затем злоумышленник скрылся с места преступления в неизвестном направлении. Денежные средства он потратил на алкоголь, а банковской картой оплатил несколько покупок на сумму около десяти тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району установили личность нападавшего и при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР «Сокол» задержали его. Возбуждено уголовное дело, мужчину взяли под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. 

 
Анна Левина

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