Водителям сказали, как провозить правильно новогоднюю елку, чтобы на заплатить сто тысяч

Госавтоинспекция России напоминает водителям о правилах перевозки новогодних елок. Для избежания штрафов до 100 тысяч рублей за незаконную вырубку необходимо иметь при себе документы на елку.

При транспортировке елки следует учитывать несколько важных моментов: она не должна закрывать обзор водителю, затруднять управление, а также препятствовать видимости фар и номерных знаков. Елка может выступать за пределы автомобиля не более чем на 1 метр спереди и сзади, и не более чем на 0,4 метра по бокам.

Если длина елки превышает 1 метр, необходимо обозначить ее специальными знаками, а в темное время суток использовать отражатели.

При перевозке елки на крыше важно надежно ее закрепить, направив корень вперед. Рекомендуется положить одеяло под елку, чтобы защитить кузов автомобиля от повреждений.

Если елка находится в салоне, ствол также должен быть направлен вперед и закреплен веревками, чтобы не мешать водителю. Соблюдение этих правил поможет обеспечить безопасность на дороге.

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Кристина Ветер