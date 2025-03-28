Крымчанин пытался поджечь мечеть

Происшествия
28-03-2025

18-летний симферополец собирался поджечь мечеть.

В Крыму задержали сторонника террористической неонацистской организации

18-летний житель Симферополя по заданию СБУ собирался поджечь мечеть на ул. Коллективных садов в столице Крыма.
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Он самостоятельно изготовил ручные гранаты и подыскивал соучастников террористического акта среди молодежи. Планы радикала были сорваны силовиками.

Расследование дела продолжается.

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Ольга Сурикова
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